ابتداءً من 25 أغسطس.. إلزام أنشطة التجزئة في مناطق المملكة كافة بتوفير الدفع الإلكتروني

جدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، التنبیه على أنشطة التجزئة في مناطق المملكة كافة بإلزامھم بتوفیر أحد حلول الدفع الإلكتروني ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج خلال 14 شهرًا.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، مساء اليوم الأحد: «ابتداءً من 25 أغسطس تُلزم أنشطة التجزئة كافة التي لم تلزم سابقًا، وبذلك تصبح الأنشطة التجارية مُلزمة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال 14 شهرًا».

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