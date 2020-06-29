كما ذكر برنامج «مكافحة التستر التجاري»

قرّر البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري، إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر المقبل. وقال الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، اليوم الأحد، ضمن الجهود الساعية لمكافحة التستّر التجاري؛ تُلزَم المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من 28 يوليو المقبل. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. «متحدث التجارة»: 4 حقوق مهمة للمتسوق إلكترونيًا

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كانت هذه تفاصيل خبر بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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