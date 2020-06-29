طقس الإثنين.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئيًا على 4 مناطق

مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق.
وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمالي ووسط المملكة، كذلك على طول الساحل الغربي.
وأفادت الهيئة، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة).
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف، أما الموج فسيكون متوسط إلى مائج .
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة بين 10-36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف، أما البحر فمن المتوقع أن يكون خفيفًا إلى متوسط الموج.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين:
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