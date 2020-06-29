«أبشر» تكشف كيفية الاستعلام عن موعد ومكان مراجعة المقبولين بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم «50» للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر التوظيف، بوزارة الداخلية «من هنا».

الاستعلام عن موعد ومكان المراجعة

وأوضحت منصة أبشر التوظيف، أنه يتم معرفة نتيجة القبول المبدئي أو النهائي من خلالها أو عبر استلام رسائل SMS لإعلام المتقدمين بنتيجة القبول.

وأشارت منصة أبشر التوظيف، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه في حالة استلام رسالة نصية عبر خاصية SMS تفيد بنتيجة القبول، يستطيع المتقدم الحصول تفاصيل نتيجة القبول وموعد ومكان المراجعة من خلال:

- الدخول على منصة أبشر توظيف «من هنا».

- الدخول على تبويب نتيجة القبول.

- إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم.

- ستظهر تفاصيل نتيجة القبول للمتقدم.

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التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت في العاشر من شهر يونيو الجاري ولمدة «7» أيام فتح باب القبول والتسجيل عبر منصة أبشر التوظيف؛ للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم «50» في كلية الملك فهد الأمنية بعد التخرج بدرجة البكالريوس، والتعيين بعدها والعمل في القطاعات الأمنية العسكرية.

منصة أبشر توظيف

وأطلقت وزارة الداخلية، في وقت سابق، منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني لتحقيق الاستفادة بصورة مباشرة من الوظائف العسكرية المتاحة لديها.

ويستفيد من خدمة الإعلانات الوظيفية عبر منصة أبشر التوظيف عدد من القطاعات المختلفة مثل المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، كلية الملك فهد الأمنية، المديرية العامة لحرس الحدود، مديرية الأمن العام، المديرية العامة للمباحث، ديوان وزارة الداخلية، وحدات التحريات المالية، المديرية العامة للدفاع المدني، المديرية العامة للسجون، أمن المنشآت وقطاعات أخرى المستفيدة.

ولا تحتاج بوابة أبشر للتوظيف إلى تسجيل الدخول للاستفادة من خدمة الإعلانات الوظيفية، وذلك بهدف تيسير الحصول على كل المعلومات اللازمة عن الوظائف العسكرية الجديد عبر البوابة، ويتم التقديم على وظائف أبشر من خلال اتباع الخطوات العامة للتقديم من حيث إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم والشهادات والحاصل عليها وفقًا لكل وظيفة.

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