إلى جانب ضبط 3 مخالفين لنظام الصيد..
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، إزالة تعديات على مساحة 10 آلاف م2 بمخطط الراشدية «7».
جاء ذلك في بيان للإمارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، مشيرة إلى إزالة تلك التعديات في 11 موقعًا بمخطط الراشدية «7».
وأفادت أنه في مجال البيئة، تم ضبط 3 مخالفين لنظام صيد الأسماك بمنطقة مكة المكرمة، تمثلت تجاوزاتهم في «الصيد دون تصريح ـ استخدام أدوات صيد مخالفة».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إزالة تعديات على مساحة 10 آلاف متر مربع بـ«مخطط الراشدية 7» في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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