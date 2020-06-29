تعرف على المسموح والمحظور في تظليل المركبات داخل أنحاء المملكة

حدّد المرور السعودي، اليوم الأحد، المواصفات والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبات والحافلات.

وعبر حسابه الرسمي بـ«تويتر» أكد «المرور» على أن يكون التظليل شفافًا ولا يحجب الرؤية، وألا يكون عاكسًا للصورة، وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة، والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة؛ وفق ما تحدده الجهات المختصة.

ولفت «المرور» إلى أن يُسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة، بحيث لا تزيد شفافية التظليل عن المتعارف عليه، مشيرًا إلى أنه غير مسموح نهائيًا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في جميع الحالات، ولا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة.

Advertisements

وأوضح «المرور» أن المركبات المسموح بتظليلها تلك التي لها قمرة قيادة (غمازة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص، أما المحظور بتظليلها فهي مركبات الليموزين والتأجير اليومي، والمركبات الرياضية التي لا تتسع إلا للسائق والمرافق والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

اقرأ أيضًا:

بـ4 خطوات.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات