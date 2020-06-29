بالصور.. أمانة جدة تُصادر 24 طن خضار وفاكهة من البسطات العشوائية

كثفت أمانة محافظة جدة جولاتها وحملاتها الرقابية على الأسواق والبسطات العشوائية على مستوى البلديات والأحياء التابعة لها، ما أسفر عن مصادرة 24 طنًا من الخضار والفاكهة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت أمانة المحافظة مصادرة 24 طنًا من الخضار والفاكهة، وذلك ضمن حملات الأمانة المتواصلة على البسطات العشوائية.

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