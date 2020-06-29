ضمن الحملات المتواصلة على الأسواق
كثفت أمانة محافظة جدة جولاتها وحملاتها الرقابية على الأسواق والبسطات العشوائية على مستوى البلديات والأحياء التابعة لها، ما أسفر عن مصادرة 24 طنًا من الخضار والفاكهة.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت أمانة المحافظة مصادرة 24 طنًا من الخضار والفاكهة، وذلك ضمن حملات الأمانة المتواصلة على البسطات العشوائية.
اقرأ أيضًا:
إلزام مراكز التسوق بوضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين في جدة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمانة جدة تُصادر 24 طن خضار وفاكهة من البسطات العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.