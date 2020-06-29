مصادرة 3 أطنان من الفحم والحطب

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الفقرة بمنطقة المدينة المنورة، مصنعًا للفحم، حيث صودرت جميع المضبوطات والتي بلغت 3 أطنان من الفحم والحطب. جاء ذلك بمشاركة مراقبي الميدان والمراعي والغابات بالوحدة البيئية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة من الدوريات الأمنية بشرطة محافظة الفقرة وشعبة البحث والتحري.



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