ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك

وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن مخالفي نظام صيد الأسماك، جرت عملية ضبطهم فور تلقي بلاغ مركز حرس الحدود بـ «درة العروس» بمحافظة جدة، في القيام بالصيد بدون تصريح واستخدام أداة صيد مخالفة، عبارة عن شبكة صيد مخالفة «مخدجه»، والمخالفة لنظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة.
إجراءات نظامية
أضاف الغامدي أن موظفي وحدة الثروة السمكية بجدة باشروا البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم إثر ضبط 2 من الوافدين من قبل حرس الحدود، يقومان بالصيد بأدوات صيد مخالفة عبارة عن «مشكات»، مخالفين بذلك نظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة، مشيرا إلى أنه حرر محضر ضبط، واستلم حرس الحدود المخالفة، وصادر أدوات الصيد المخالفة، واتخذ الإجراءات النظامية حيالها، مشدداً على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية، مثمناً تعاون حرس الحدود في ضبط المخالفين لمنع الأضرار بالبيئة البحرية.
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