دخول الجوزاء الحارة اليوم وتقلبات جوية على 3 مناطق

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق لـ»دوت الخليج» أن اليوم أول موسم الجوزاء، لافتا إلى أن أمس كان آخر التويبع، مؤكدا أن الجوزاء على نوعين الأول ويشهد موسم القيظ وفيه تشتد الحرارة والثاني داخل في جمر القيظ، وباقي على القيظ 52 يوما وتنتهي شدة الحرارة.

الأكثر حرا

قال الزعاق، إن اليوم أول موسم الجوزاء ومدتها 26 يوما، وهي من نجوم القيظ الحار، وفيها تبدأ رياح السموم بالهبوب نهارا، وينزل خراف النخل على المدينة والأحساء، والفترة المحصورة بين الجوزاء إلى دخول سهيل هي الفترة الأكثر حرا في السنة وتحتوي على الجوزاء الأولى والثانية والمرزم والكليبين وفيها تتجاوز الحرارة الـ50 إلى جنوب العراق والكويت وبعض مناطق السعودية وليبيا والجزائر هذا في الظل، وأما تحت أشعة الشمس المباشرة فتختلف باختلاف السطح فعلى الأسطح السوداء أعلى من الأسطح البيضاء. ويتسم الجوزاء بطول ساعات النهار وأطول ساعة نهار.

وبين أن شدة الحرارة على المملكة خلال فصل الصيف ترجع عموما إلى صفاء الجو وطول ساعات سطوع الشمس وكبر زاوية سقوط الأشعة وجفاف التربة.

تنبيهات متقدمة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي. كما نبّهت الهيئة من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، وبلجرشي، والمخواة، والمندق والأجزاء المجاورة لها.

الحيطة والحذر

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

كذلك نبّهت الأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.