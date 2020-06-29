إدخال خدمة المياه لـ9 قرى بمحافظة بيش

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، تشغيلها خدمات المياه لـ9 قرى في محافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا، وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة، والاستغناء عن الرحلات الترددية لصهاريج السقيا بعدد 85 صهريجًا شهريًا بسعة 16 طنا.

توصيلة وعداد

أكد مدير خدمات المياه في منطقة جازان المهندس بندر جبر، أن قرى محافظة بيش التي شملتها الخدمة، هي: المبادلة والقاع والشاقة والسهوم والدربة والشيخة والحجرف وأبو الحشاف وأم الصيود، حيث مُدّ أكثر من 49 كيلو مترًا طوليًا من الخطوط الرئيسية والفرعية، كما نُفذت نحو 1000 توصيلة وعداد مياه، فيما سيُضخ 3100 متر مكعب يوميًا من المياه إلى أكثر من 10 آلاف مستفيد في القرى الـ9، وستكون ساعات الضخ نحو 24 ساعة يوميًا».

مواكبة النمو

بيّن جبر أن دخول الخدمة لعدد من القرى في بيش يأتي ضمن جهود قطاع توزيع المياه للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة النمو العمراني، والطلب على الخدمات في منطقة جازان بهدف الوصول للتغطية الشاملة.

دعا جميع المستفيدين في القرى المذكورة لتحديث بياناتها، وتقديم طلب توصيلة مياه جديدة من خلال الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية (e.nwc.com.sa)، ورفع المستندات اللازمة للارتفاق بخدمة المياه دون تكبد العناء.