إزالة تعديات بمساحة 59 ألف متر بالمدينة

أكدت أمانة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيق «بلدي 940» المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.
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