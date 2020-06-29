إزالة تعديات بمساحة 59 ألف متر بالمدينة

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي عددا من التعديات عن الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ59 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مخطط وهمي وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

أكدت أمانة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيق «بلدي 940» المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.