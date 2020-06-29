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الحرجة تستعد لإطلاق فعاليات الصيف

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أنهت بلدية الحرجة شرق عسير كافة الترتيبات اللازمة لانطلاقة فعاليات صيف 1441 حيث ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري أولى الفعاليات، وذلك من خلال عدة برامج متنوعة للزوار والسياح ضمن مبادرة «حسن الوفادة» بعسير.

وأوضح رئيس بلدية الحرجة المهندس حسن بن مضواح القحطاني لـ»دوت الخليج» أن البلدية أنهت كافة الاستعدادات والترتيبات لانطلاقة الفعاليات، مشيرا إلى أن البلدية تعمل وفق ما خطط له مع كافة اللجان العاملة في برامج الصيف ليتم تقديم الخدمات المأمولة، حيث سيتم إقامة معرض بلدي الأربعاء والذي يهدف إلى إقامة لوحات تعريفية عن المحافظة وتاريخها والأسواق التراثية والشعبية، كما ستقام ليالي الشعر والإنشاد بالمركز الحضاري يشارك بها عدد من الشعراء ويصاحبها ألوان من الموروث الشعبي، كما سيقام ماراثون للجري.


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