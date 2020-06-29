حددت وزارة التعليم 6 حالات غياب لا تؤثر في مفاضلة حركة النقل الخارجي الخاصة بالمعلمين والمعلمات، وهي: «الاضطراري، والوضع، وعدة وفاة الزوج، وإجازة المنوم في المستشفى، والمشاركات الخارجية، والبرامج التدريبية»، في مقابل 4 حالات غياب تؤثر في المفاضلة تتمثل بـ»المرضي، والمرافقة مع المريض، والاستثنائي، ورعاية مولود»، كما أتاحت الوزارة تعديل الغياب من حساب قائد المدرسة في نظام نور لحركة النقل الخارجي.

حالة ترقب

يأتي ذلك في ظل حالة من الترقب يعيشها الوسط التعليمي جراء عدم تحديد وزارة التعليم عن حركة النقل الخارجي، على الرغم من مرور نحو 3 أشهر تقريبا منذ إعلان الوزارة في 31 مارس إرجاء الحركة حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.

الحالات الـ6

الاضطراري

الوضع

عدة وفاة الزوج

إجازة المنوم في المستشفى

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المشاركات الخارجية

البرامج التدريبية

غياب يؤثر في المفاضلة

المرضي

المرافقة مع المريض

الاستثنائي

رعاية مولود