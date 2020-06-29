طرق شريانية جديدة بالمجاردة

تنفذ بلدية المجاردة أعمال فتح وتوسعة السفلتة لمشروع الطرق الرابطة بين شارعي الشهداء وأحد الرئيسي بقرية قضريمة وفتح وتوسعة الطريق المتفرع، وينفذ الطريق على طريق جدة الدولي، ويعد شريانا جديدا لمدخل محافظة المجاردة. وقال رئيس بلدية محافظة المجاردة عايض المحجاني، إن إجمالي طول الطرق يبلغ نحو 6 كم مختلفة العرض ضمن مبادرات الطرق لدى البلدية، وتقوم البلدية حاليا بأعمال السفلتة كمرحلة أولى ومن ثم البدء في استكمال أعمال الإنارة والرصف كمرحلة ثانية.



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