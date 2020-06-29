إزالة 10 آلاف متر مربع تعديات براشدية مكة

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الضبط الإداري، تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الراشدية 7، وبمساحة إجمالية بلغت 10 آلاف متر مربع، حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة، وبمتابعة رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، وتمت إزالة الإحداثات العشوائية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين. وأوضح العبيد أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً إلى أن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وتمت إزالتها إزالةً كلية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة. وأكد أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.



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