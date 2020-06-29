فتح التسجيل بكلية الملك خالد لحملة الثانوية

وجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1442.

وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون إلكترونيًا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية: ‏www.kkmar.gov.sa حيث سيبدأ من: (الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 1441/‏11/‏9 الموافق 2020/‏6/‏30 وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1441/‏11/‏14 الموافق 2020/‏7/‏5 حسب تقويم أم القرى وعلى مدار 24 ساعة.

وبينت أنه يلزم تعبئة الحقول بالمعلومات المطلوبة، ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لشروط القبول والتسجيل، مشيرة إلى أن نتائج الترشيح الأولى ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال.

ودعت الكلية الراغبين بمعرفة شروط القبول وتعليمات التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة: ‏www.kkmar.gov.sa حيث يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في (أبشر) وذلك لتمكينه من إكمال إجراءات التسجيل لاحقاً على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الوطني الموحد.