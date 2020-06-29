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فيديو حرس الحدود .. بأرواحنا نذود عن حدودنا
متابعات الخليج 365 - الرياض
يرفع حرس الحدود السعودي شعار “بأرواحنا نذود عن حدودنا”، حيث يعمل ليل نهار على حماية حدود المملكة ببسالة لمنع تسلل أي عناصر أو مواد محظورة إلى الداخل وتهديد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
ونشر الحرس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بين بطولة رجاله للدفاع عن الحدود والذود عنها ضد كل ما يهدد السعودية.
وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الماضي الموافق 4/ 11/ 1441هـ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. ووفقًا للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية؛ مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.
وأوضح المتحدث أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.
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