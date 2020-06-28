شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمن الحج يلاحق مخالفي الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

تتابع ‏القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا في المسجد النبوي. كما تعمل على ضبط مخالفي الأنظمة، وعدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف.

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