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المالية تعلن إقفال طرح يونيو من برنامج الصكوك المحلية بالريال

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2020-06-29

المالية تعلن إقفال طرح يونيو من برنامج الصكوك المحلية بالريال

تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8,495 مليار ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8,495 مليار ريال سعودي.

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وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 2,494 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,017 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وقد بلغت الشريحة الثانية 3,670 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13,966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

كما بلغت الشريحة الثالثة 2،331 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,569 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

ويمكن الاطلاع على بيان المالية عبر الرابط هنا.

 

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