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شكرًا لأبطالنا على طرق الرياض
امتنانًا لرجال الأمن والممارسين الصحيين
متابعات الخليج 365 - واس
زينت وزارة النقل اليوم الطريق الدائري الغربي بالعاصمة الرياض ، بعبارة “شكرًا لأبطالنا” تعبيرًا وامتنانًا لرجال أمن المملكة البواسل والممارسين الصحيين كافة ، لما يبذلونه من جهد وتضحيات خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، مما أسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها ، وذلك وفق الإجراءات الصحية التي تحفظ سلامة الجميع.
وتأتي هذه الحملة استشعارًا بالدور الفعال لمن هم على خط الجبهة الأول للتصدي لهذا الوباء العالمي، وما واجهوه من تحديات خلال هذه الجائحة ، وللمساهمين في حفظ سلامة وأمن متابعات الخليج 365 والمقيم على أراضي المملكة.
يذكر أن عددًا من الجهات الحكومية قد بادرت بالمشاركة في الحملة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم “شكرًا لأبطالنا” .
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