السعودية | الشرطة السعودية تعتقل 4 مواطنين تورطوا بجريمة قتل 

شكرا لقرائتكم الشرطة السعودية تعتقل 4 مواطنين تورطوا بجريمة قتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، التي استمرت لفترة تزيد على 4 أعوام، أسفرت عن القبض على 4 مواطنين بالعقد الثاني من العمر.

وقال إن الأدلة توافرت على تورط السعوديين بجريمة قتل مقيم من الجنسية السودانية بتاريخ 1437/8/7 نتيجة خلاف معه على أفضلية السير بأحد الأحياء بمدينة الدمام، والاعتداء عليه بالطعن ومن ثم القيام بدهسه والفرار بمركبته من الموقع، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

