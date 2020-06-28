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نظم المجتمع التطوعي مساء اليوم، اللقاء المعرفي الافتراضي بعنوان «التطوع والسعادة المجتمعية» وقدمه مستشار السعادة المؤسسية والمجتمعية المهندس سعد عبدالرحمن بن جمعان، بحضور 100 من الشباب المتطوعين والمبادرين والمؤسسات في القطاع العام والخاص عن بعد.
وأكد المهندس ابن جمعان أن التطوع يبث السعادة في نفس المتطوع عندما يستطيع مساعدة الآخرين من دون مقابل فقط من أجل العطاء فتنعكس السعادة عليهم. وأضاف: ويزيد الشعور بالرضا عن الذات وتحديدًا عندما يستثمر الإنسان وقته فيما يفيد.
وتضمن اللقاء عددًا من المحاور والتي دارت حول مفهوم التطوع والسعادة المجتمعية وطرق تحقيقها وما يحتاج إليه المتطوعون ليكونوا سعداء، وأوضح المهندس ابن جمعان أن السعادة تولد السعادة وكلما زادت السعادة في المجتمع زادت الإيجابية وأصبح المجتمع أكثر تعاونًا لما فيه خير للبلاد والعباد.
وفي ختام اللقاء، أعربت مديرة التدريب الافتراضي فائزة الجهني عن شكرها للمهندس سعد عبدالرحمن على ما قدمه من محتوى مميز وثري.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 11:33 PM
في لقاء افتراضي حضره 100 شاب متطوع ومُبادر ومؤسسات عن بُعد
نظم المجتمع التطوعي مساء اليوم، اللقاء المعرفي الافتراضي بعنوان «التطوع والسعادة المجتمعية» وقدمه مستشار السعادة المؤسسية والمجتمعية المهندس سعد عبدالرحمن بن جمعان، بحضور 100 من الشباب المتطوعين والمبادرين والمؤسسات في القطاع العام والخاص عن بعد.
وأكد المهندس ابن جمعان أن التطوع يبث السعادة في نفس المتطوع عندما يستطيع مساعدة الآخرين من دون مقابل فقط من أجل العطاء فتنعكس السعادة عليهم. وأضاف: ويزيد الشعور بالرضا عن الذات وتحديدًا عندما يستثمر الإنسان وقته فيما يفيد.
وتضمن اللقاء عددًا من المحاور والتي دارت حول مفهوم التطوع والسعادة المجتمعية وطرق تحقيقها وما يحتاج إليه المتطوعون ليكونوا سعداء، وأوضح المهندس ابن جمعان أن السعادة تولد السعادة وكلما زادت السعادة في المجتمع زادت الإيجابية وأصبح المجتمع أكثر تعاونًا لما فيه خير للبلاد والعباد.
وفي ختام اللقاء، أعربت مديرة التدريب الافتراضي فائزة الجهني عن شكرها للمهندس سعد عبدالرحمن على ما قدمه من محتوى مميز وثري.
، "ابن جمعان": التطوع يعزز السعادة المجتمعية ويزيد الشعور بالرضا ،
المصدر : الخليج 365
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