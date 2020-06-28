، شعر بها سكان القاهرة.. مصر تسجِّل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القاضي": لم يرد ما يدل على حدوث خسائر بالمباني أو الأرواح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر اليوم أن محطات الشبكة القومية للزلازل المنتشرة في أنحاء مصر سجلت هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح رئيس المعهد، الدكتور جاد القاضي، في تصريح له أن موقع الهزة يبعد 218 كيلومترًا جنوب شرق أزمير في تركيا.

وأشار إلى أنه جارٍ تحليل بيانات الهزة التي شعر بها بعض السكان في القاهرة، مع عدم ورود ما يدل على حدوث أي خسائر في المباني أو الأرواح.