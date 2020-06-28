، "الثبيتي": الشؤون الهندسية حافظت على جاهزية المنشآت الصحية فنيًا للحد من انتشار ‫كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشغيل المراكز العاجلة على مدار الساعة ما سهل العملية الطبية للمستفيدين

قال مساعد المدير العام لشؤون الهندسة بصحة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي إن صحة مكة المكرمة ممثلة بإدارة المشروعات والشؤون الهندسية تقوم بدور حيوي ومهم في الحفاظ على جاهزية المنشآت الصحية فنيًا وتُوفّر احتياجاتها اللازمة دعمًا للكوادر الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضاف المهندس الثبيتي أن إدارة المشروعات والشؤون الهندسية قامت باستعدادات كبيرة وفقًا لاحتياج الكادر الطبي بالوقوف على تجهيز المستشفيات الميدانية وعملت على بعض التوسعات على المستشفيات الحالية.

وتابع: كما تم تشغيل المراكز العاجلة على مدار الساعة، الأمر الذي سهل العملية الطبية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين لتحقيق الفائدة القصوى ونسأل الله العلي القدير أن تنتهي هذه الجائحة على خير وأن يحفظ لنا بلادنا وبلاد المسلمين من الوباء ويحفظ لنا أمننا وقيادتنا الرشيدة.

‏