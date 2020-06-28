محمد بن مسعود - الدمام - سيُصلَّى عليه غدًا الاثنين صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 11:08 PM سيُصلَّى عليه غدًا الاثنين Advertisements الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلمات المفتاحية

، الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز ،

المصدر : الخليج 365

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