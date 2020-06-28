، الأندية تُلزم اللاعبين بتفعيل تطبيقات وزارة الصحة على هواتفهم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصلت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تطبيق إجراءات البروتوكولات الوقائية للعودة للتدريبات الرياضية الصادرة عن وزارة الرياضة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (covid -19)..
ويأتي ذلك تعزيزاً لمبدأ السلامة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الرياضة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية لتجنب الوباء.
حيث فرض نادي الأهلي على جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومنسوبي النادي بتفعيل تطبيق (توكلنا، وتباعد) على هواتفهم المحمولة اعتباراً من اليوم.
وسار نادي الاتحاد على خطى جاره في تطبيق البروتوكولات الوقائية بإلزامه جميع منسوبي النادي بتحميل التطبيقات التابعة لوزارة الصحة؛ وهي: (تطمن، تباعد، صحتي)، كما وجهت إدارة النادي بعدم دخول أي شخص غير ملتزم بتنزيل التطبيقات المشار إليها في هاتفه المحمول.
كذلك ألزمت إدارة نادي ضمك موظفي ومرتادي مقر النادي بضرورة تفعيل التطبيقات المعتمدة من وزارة الصحة؛ وهي: "صحتي، تطمن، تباعد"؛ وذلك قبل الدخول لمقر النادي أو التدريبات.
كما ألزمت إدارة نادي الرائد جميع مرتادي مقر النادي بضرورة تفعيل تطبيق "تباعد وتطبيق توكلنا" قبل الدخول لمقر النادي.
ويعد فريق الاتفاق أول من طبق التعليمات بإلزام اللاعبين بالدخول عبر تطبيق "توكلنا وتباعد"، وعدم السماح بالدخول لمقر النادي لمن لم يلتزم، كما اعتمد نادي الشباب الإجراء ذاته منذ تدريبات يوم أمس السبت.
الأندية تُلزم اللاعبين بتفعيل تطبيقات وزارة الصحة على هواتفهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-28
واصلت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تطبيق إجراءات البروتوكولات الوقائية للعودة للتدريبات الرياضية الصادرة عن وزارة الرياضة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (covid -19)..
ويأتي ذلك تعزيزاً لمبدأ السلامة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الرياضة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية لتجنب الوباء.
حيث فرض نادي الأهلي على جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومنسوبي النادي بتفعيل تطبيق (توكلنا، وتباعد) على هواتفهم المحمولة اعتباراً من اليوم.
وسار نادي الاتحاد على خطى جاره في تطبيق البروتوكولات الوقائية بإلزامه جميع منسوبي النادي بتحميل التطبيقات التابعة لوزارة الصحة؛ وهي: (تطمن، تباعد، صحتي)، كما وجهت إدارة النادي بعدم دخول أي شخص غير ملتزم بتنزيل التطبيقات المشار إليها في هاتفه المحمول.
كذلك ألزمت إدارة نادي ضمك موظفي ومرتادي مقر النادي بضرورة تفعيل التطبيقات المعتمدة من وزارة الصحة؛ وهي: "صحتي، تطمن، تباعد"؛ وذلك قبل الدخول لمقر النادي أو التدريبات.
كما ألزمت إدارة نادي الرائد جميع مرتادي مقر النادي بضرورة تفعيل تطبيق "تباعد وتطبيق توكلنا" قبل الدخول لمقر النادي.
ويعد فريق الاتفاق أول من طبق التعليمات بإلزام اللاعبين بالدخول عبر تطبيق "توكلنا وتباعد"، وعدم السماح بالدخول لمقر النادي لمن لم يلتزم، كما اعتمد نادي الشباب الإجراء ذاته منذ تدريبات يوم أمس السبت.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:47 PM
واصلت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تطبيق إجراءات البروتوكولات الوقائية للعودة للتدريبات الرياضية الصادرة عن وزارة الرياضة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (covid -19)..
ويأتي ذلك تعزيزاً لمبدأ السلامة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الرياضة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية لتجنب الوباء.
حيث فرض نادي الأهلي على جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومنسوبي النادي بتفعيل تطبيق (توكلنا، وتباعد) على هواتفهم المحمولة اعتباراً من اليوم.
وسار نادي الاتحاد على خطى جاره في تطبيق البروتوكولات الوقائية بإلزامه جميع منسوبي النادي بتحميل التطبيقات التابعة لوزارة الصحة؛ وهي: (تطمن، تباعد، صحتي)، كما وجهت إدارة النادي بعدم دخول أي شخص غير ملتزم بتنزيل التطبيقات المشار إليها في هاتفه المحمول.
كذلك ألزمت إدارة نادي ضمك موظفي ومرتادي مقر النادي بضرورة تفعيل التطبيقات المعتمدة من وزارة الصحة؛ وهي: "صحتي، تطمن، تباعد"؛ وذلك قبل الدخول لمقر النادي أو التدريبات.
كما ألزمت إدارة نادي الرائد جميع مرتادي مقر النادي بضرورة تفعيل تطبيق "تباعد وتطبيق توكلنا" قبل الدخول لمقر النادي.
ويعد فريق الاتفاق أول من طبق التعليمات بإلزام اللاعبين بالدخول عبر تطبيق "توكلنا وتباعد"، وعدم السماح بالدخول لمقر النادي لمن لم يلتزم، كما اعتمد نادي الشباب الإجراء ذاته منذ تدريبات يوم أمس السبت.
، الأندية تُلزم اللاعبين بتفعيل تطبيقات وزارة الصحة على هواتفهم ،
المصدر : الخليج 365
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