، بمشاركة الخيبري وسالم.. الاتفاق يواصل التدريبات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي.
واشتمل التدريب على تمارين لياقية على عدة محطات، طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية بالتركيز على الاستحواذ والتمرير من لمسة واحدة، واختتم التدريب بمناورة على ثلث الملعب، وشهد المران انتظام المدافعين علي الخيبري وحسين سالم في التدريبات الجماعية، فيما خضع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري إلى تدريبات انفرادية مع الجهاز الطبي لشعوره بألم في ظهره.
وعلى صعيد متصل يجري الاتفاق يوم غدٍ الاثنين تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.
بمشاركة الخيبري وسالم.. الاتفاق يواصل التدريباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-28
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي.
واشتمل التدريب على تمارين لياقية على عدة محطات، طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية بالتركيز على الاستحواذ والتمرير من لمسة واحدة، واختتم التدريب بمناورة على ثلث الملعب، وشهد المران انتظام المدافعين علي الخيبري وحسين سالم في التدريبات الجماعية، فيما خضع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري إلى تدريبات انفرادية مع الجهاز الطبي لشعوره بألم في ظهره.
وعلى صعيد متصل يجري الاتفاق يوم غدٍ الاثنين تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
10:35 PM
بقيادة الوطني العطوي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي.
واشتمل التدريب على تمارين لياقية على عدة محطات، طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية بالتركيز على الاستحواذ والتمرير من لمسة واحدة، واختتم التدريب بمناورة على ثلث الملعب، وشهد المران انتظام المدافعين علي الخيبري وحسين سالم في التدريبات الجماعية، فيما خضع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري إلى تدريبات انفرادية مع الجهاز الطبي لشعوره بألم في ظهره.
وعلى صعيد متصل يجري الاتفاق يوم غدٍ الاثنين تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.
، بمشاركة الخيبري وسالم.. الاتفاق يواصل التدريبات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة الخيبري وسالم.. الاتفاق يواصل التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.