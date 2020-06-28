شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، الأحد، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز.

Advertisements وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي في بيان له: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض". واختتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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