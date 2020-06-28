السعودية | “الغذاء والدواء” : سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على “ميتفورمين” من الشوائب المُسرطنة

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على مادة (ميتفورمين) لعلاج مرض السكري ، من التلوث بشوائب كيميائية من عائلة “النيتروزامين” التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine ، وتعد ضمن المواد التي يُحتمل أن تكون مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.

ويأتي ذلك استمراراً لدور الهيئة في التأكد من سلامة الأدوية التي تحتوي على مادة “ميتفورمين” من شوائب “النيتروزامين”، إذ كانت أصدرت بيانين في الـ 29 من مايو الماضي ، و الـ 15 من يونيو الماضي ، أوضحت فيهما نتائج تحليل أكثر من 25 دواء تحتوي على مادة “ميتفورمين”.

وبيّنت “الغذاء والدواء” في بيان إلحاقي اليوم ، أنها أصدرت قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثالثة من هذه الأدوية التي ثبتت سلامتها وعدم تلوثها بشوائب NDMA ، منوهة إلى أنها ألزمت جميع الشركات المسوّقة للمستحضرات المحتوية على مادة (metformin) بإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من خلو التشغيلات الجديدة من شوائب NDMA قبل تسويقها.

ودعت “الغذاء والدواء” إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها وذلك عن طريق التواصل مع الرقم الموحد 19999 ، أو البريد الإلكتروني : [email protected] ، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa .