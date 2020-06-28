شكرا لقرائتكم خبر عن «شكرًا لأبطالنا».. تُزين طرق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الحملة استشعارًا بالدور الفعال لمن هم على خط الجبهة الأول للتصدي لهذا الوباء العالمي، وما واجهوه من تحديات خلال هذه الجائحة، وللمساهمين في حفظ سلامة وأمن المواطن والمقيم على أراضي المملكة.
يذكر أن عددًا من الجهات الحكومية قد بادرت بالمشاركة في الحملة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم "شكرًا لأبطالنا".
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