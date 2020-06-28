شكرا لقرائتكم خبر عن لرحلة آمنة.. متابعة مكثفة للتدابير الوقائية في مطارات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تجري الهيئة العامة للطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، جولات ميدانية في مطارات المملكة، بهدف متابعة ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين في المطارات السعودية بفرض تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل وحتى وصول المسافر إلى وجهته المقصودة.

كما تعمل فرق ميدانية من هيئة الطيران المدني على رصد أبرز الملاحظات عبر جولات ميدانية وتتم مشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، بالإضافة إلى قيام فرق ميدانية على إعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم في المطارات السعودية.

وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28)، حيث تشرف الهيئة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار ومتابعة توفر كافة الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة.