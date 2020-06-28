شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواء» تؤكد سلامة 9 أدوية لعلاج «السكري» والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك استمراراً لدور الهيئة في التأكد من سلامة الأدوية التي تحتوي على مادة "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"، إذ كانت أصدرت بيانين في الـ 29 من مايو الماضي ، و الـ 15 من يونيو الماضي ، أوضحت فيهما نتائج تحليل أكثر من 25 دواء تحتوي على مادة "ميتفورمين".
وبيّنت "الغذاء والدواء" في بيان إلحاقي اليوم ، أنها أصدرت قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثالثة من هذه الأدوية التي ثبتت سلامتها وعدم تلوثها بشوائب NDMA ، منوهة إلى أنها ألزمت جميع الشركات المسوّقة للمستحضرات المحتوية على مادة (metformin) بإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من خلو التشغيلات الجديدة من شوائب NDMA قبل تسويقها.
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