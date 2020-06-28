أبو ثنين يفند تصريحات مبارك الدويلة : حديثه في مجلس الملك سلمان لم يتطرق للقذافي

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبو ثنين على تصريحات النائب السابق في الكويت مبارك الدويلة بشأن لقائه بمعمر القذافي، ونقل كواليس اللقاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الدويلة تحدث بأمور خاصة له ولعائلته:

وقال أبو ثنين في تغريدات له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “حقيقة وجود مبارك الدويلة في مجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عندما كان أميرًا للرياض، بأنها كانت كوجود الآلاف من المواطنين ومواطني دول الخليج، وأنه يتحدث في أمور خاصة له ولعائلته، وليس كما يزعم في حديثه وتبرير كاذب لتسريبات تسجيلاته مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي”.

وأضاف أبو ثنين: “إحقاقًا للحق وإزهاقًا للباطل وحتى لا يتم التزوير في مرحلة تشرفت بأن أكون شاهدًا عليها، إبان عملي مديرًا عامًّا لمكتب مولاي خادم الحرمين الشريفين، عندما كان أميرًا للرياض، فواجبي يحتم علي التعليق على حديث مبارك الدويلة عن تسجيلاته مع القذافي والتي زعم فيها ما لم يتم وما لم يقل”.

لم يتطرق بتاتًا للقذافي:

وأضاف أبو ثنين: “فالدويلة كان يحضر بين الحين والآخر استقبال أمير الرياض في مجلسه بالإمارة، شأنه شأن الآلاف من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، وكانت كل أحاديثه تختص بأمور خاصة بعائلته والأحاديث العامة وطلبات شخصية، ولم يتطرق بتاتًا لأي موضوع يختص بلقائه مع القذافي واستهدافه للمملكة”.

وتابع: “ولست وحدي من حضر هذه اللقاءات العامة، وإنما عدة مسؤولين في إمارة الرياض والدولة، وكل هذا موثق رسميًّا؛ مما يؤكد أن ما قاله الدويلة عار عن الصحة ومحض كذب وافتراء على مجلس مولاي الملك”.

ويمكن الاطلاع على تغريدات عساف أبو ثنين عبر الرابط (١)

إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل وحتى لا يتم التزوير في مرحلة تشرفت بأن أكون شاهداً عليها، إبان عملي مديراً عاماً لمكتب مولاي خادم الحرمين الشريفين، عندما كان أميراً للرياض، فواجبي يحتم علي التعليق على حديث مبارك الدويلة عن تسجيلاته مع القذافي والتي زعم فيها مالم يتم وما لم يقال — عساف بن سالم ابوثنين (@abosalman16) June 28, 2020 و (٢)

فالدويلة كان يحضر بين الحين والآخر استقبال أمير الرياض في مجلسه بالأمارة، شأنه شأن الآلاف من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، *وكانت كل أحاديثه تختص بأمور خاصة بعائلته والأحاديث العامة وطلبات شخصية*، ولم يتطرق بتاتاً لأي موضوع يختص بلقائه مع القذافي واستهدافه للمملكة Advertisements — عساف بن سالم ابوثنين (@abosalman16) June 28, 2020

الديوان الأميري الكويتي ينفي:

وفي وقت سابق نفى وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت ما ذكره السياسي الكويتي مبارك الدويلة بشأن نقله معلومات لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عقب لقائه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال الجراح: إن ”ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد، وما ادعاه في تغريدة له، من أنه نقل إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، وبأن سموه قد طلب منه في حينه إبلاغ الملك سلمان بن عبدالعزيز، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي“.

وشدد الجراح على أنه ”لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك“.

وأضاف أن ”الديوان الأميري يحذّر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تُوقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية“.

ويمكن الاطلاع على نص بيان الديوان الأميري عبر الرابط هنا.

تصريحات مسيئة:

وكان تسجيل صوتي للنائب السابق مبارك الدويلة انتشر على مواقع التواصل، يتعلق بحوار سابق بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

الديوان الأميري الكويتي يرد على تصريحات مبارك الدويلة : إفتراء ونحذرك من هذا الأسلوب