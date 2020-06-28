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فيديو.. الشرافي يسرد قصة بطولته بعد اشتعال سيارة في محطة وقود
دفع بسيارته المركبة المحترقة إلى الخارج بعيدًا عن الموجودين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنقذ متابعات الخليج 365 محمد الشرافي بفدائية سيارة كانت تحترق داخل محطة بنزين في حي العزيزية بمنطقة الرياض.
قصة بطولة:
وقال خلال تصريحات إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية اليوم الأحد: إنه لفت انتباهه وجود سيارة تشتعل في المحطة وسط محاولات لإطفائها ولكن باءت بالفشل، ليتدخل بسرعة لإنقاذ أرواح الموجودين ليركب السيارة ويدفع المحترقة إلى خارج المحطة بسرعة لإنقاذ الموجودين من الموت المحقق.
وبعد أن استخدم الشرافي سيارته لدفع السيارة المحترقة قبل أن تلتهمها النيران بشكل كامل وتنفجر ودفعها بعيدًا في منطقة نائية لتتمكن فرق الإنقاذ من إطفائها عاد متابعات الخليج 365 بسيارته إلى المحطة للتزود بالوقود، وسط إشادة من جميع الموجودين بهذا الموقف البطولي.
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