تعرف على أماكن وفاة الـ 40 المعلن عنهم اليوم .. 75 % من وفيات اليوم بالرياض وحدها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 28 يونيو 2020 10:14 مساءً - ‏53 دقيقة مضت أخبار السعودية 222 زيارة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 1551 حالة وفاة.

وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 30 منهم في الرياض، و3 في جدة، واثنان في عرعر، ومتوفى واحد في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والقطيف، والمجاردة وخميس مشيط.

يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 182493 حالة.