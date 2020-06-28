، حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 2.504.175 ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات بلغ 125.484

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2.504.175 شخصًا، بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق.

وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 508؛ ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة، وفقًا لـ"رويترز".



ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو (حزيران) مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.