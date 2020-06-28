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أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2.504.175 شخصًا، بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق.
وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 508؛ ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة، وفقًا لـ"رويترز".
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو (حزيران) مقارنة بالتقرير السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 2.504.175صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-28
أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2.504.175 شخصًا، بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق.
وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 508؛ ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة، وفقًا لـ"رويترز".
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو (حزيران) مقارنة بالتقرير السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:52 PM
عدد الوفيات بلغ 125.484
أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2.504.175 شخصًا، بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق.
وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 508؛ ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة، وفقًا لـ"رويترز".
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو (حزيران) مقارنة بالتقرير السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
، حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 2.504.175 ،
المصدر : الخليج 365
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