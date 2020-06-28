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سجلت جنوب إفريقيا 7.210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ اكتشاف أول إصابة بهذا المرض في البلاد خلال شهر مارس الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا، أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 131800 حالة.
وأضافت أنها سجلت 73 حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 2413 شخصًا.
أعلى معدل يومي .. إصابة 7.210 أشخاص بـ"كورونا" في جنوب إفريقياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-28
سجلت جنوب إفريقيا 7.210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ اكتشاف أول إصابة بهذا المرض في البلاد خلال شهر مارس الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا، أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 131800 حالة.
وأضافت أنها سجلت 73 حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 2413 شخصًا.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:38 PM
حصيلة المرضى ترتفع إلى 131.800
سجلت جنوب إفريقيا 7.210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ اكتشاف أول إصابة بهذا المرض في البلاد خلال شهر مارس الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا، أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 131800 حالة.
وأضافت أنها سجلت 73 حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 2413 شخصًا.
، أعلى معدل يومي .. إصابة 7.210 أشخاص بـ"كورونا" في جنوب إفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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