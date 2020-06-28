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تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتَي التدريب التربوي للبنين والبنات، لتقديم خمسة آلاف ساعة تدريبية موجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الآتية: "الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والقريات"، وذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة "التدريب عن بُعد".
وأوضح محمد بن عوض الصلهام، مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"، أن البرامج تشمل 27 مجالاً تدريبيًّا. وذكر أن التقديم على البرامج سيبدأ -بمشيئة الله- يوم الثلاثاء الموافق (9-11-1441هـ)، من خلال رابط الموقع الآتي: https://niepd.net
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 09:46 PM
ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة
تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتَي التدريب التربوي للبنين والبنات، لتقديم خمسة آلاف ساعة تدريبية موجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الآتية: "الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والقريات"، وذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة "التدريب عن بُعد".
وأوضح محمد بن عوض الصلهام، مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"، أن البرامج تشمل 27 مجالاً تدريبيًّا. وذكر أن التقديم على البرامج سيبدأ -بمشيئة الله- يوم الثلاثاء الموافق (9-11-1441هـ)، من خلال رابط الموقع الآتي: https://niepd.net
، "تعليم الجوف" تقدم 5 آلاف ساعة تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية ،
المصدر : الخليج 365
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