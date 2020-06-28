، "تعليم الجوف" تقدم 5 آلاف ساعة تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتَي التدريب التربوي للبنين والبنات، لتقديم خمسة آلاف ساعة تدريبية موجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الآتية: "الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والقريات"، وذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة "التدريب عن بُعد".

وأوضح محمد بن عوض الصلهام، مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"، أن البرامج تشمل 27 مجالاً تدريبيًّا. وذكر أن التقديم على البرامج سيبدأ -بمشيئة الله- يوم الثلاثاء الموافق (9-11-1441هـ)، من خلال رابط الموقع الآتي: https://niepd.net