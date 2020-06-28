أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 28/6/2020

يلجأ كثير من الناس في المملكة العربية السعودية والوطن العربي إلى معرفة أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار الذهب, باعتباره من الملاذ الأمن للاستثمار, وقد شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارا كبير خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 28 يونيه 2020, حيث استقر أسعار الذهب اليوم مسجل الذهب عيار 24 نحو 213,98 ريال سعودي, وسوف نستعرض في هذا المقال على موقع عرب نيوز أخر المستجدات في اسعار الذهب.

أسعار الذهب في السعودية اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213,98 ريال سعودي بما يعادل 56,99$.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 196,15 ريال سعودي بما يعادل 52,24$.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 187,24 ريال سعودي بما يعادل 49,87$.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 160,49 ريال سعودي بما يعادل 42,75$.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124,82 ريال سعودي بما يعادل 33,25$.

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سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 106,99 ريال سعودي بما يعادل 28,50$.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6,655 ريال بما يعادل 1,773$.

سحل سعر جنيه الذهب نحو 1,498 ريال بما يعادل 398,96$.

سجل سعر كيلو الذهب نحو 213,980 ريال بما يعادل 56,994$.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة هناك، وهذاالتفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط لا غير.