شكرا لمتابعة خبر عن موعد إلزام كافة أنشطة التجزئة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن إلزام كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقًا بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني، ابتداءً من 25 أغسطس.

وأوضح أنه بذلك تصبح كافة الأنشطة التجارية مُلزمة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج خلال 14 شهرًا.