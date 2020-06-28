شكرا لمتابعة خبر عن الدفع الإلكتروني إلزامي في جميع المطاعم والمقاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن إلزام المطاعم والمقاهي في كافة مناطق المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7/ 12/ 1441هـ.

وقال برنامج مكافحة التستر: إنه ضمن الجهود الساعية لمكافحة التستر التجاري تم إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر القادم.