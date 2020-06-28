الدفع الإلكتروني إلزامي في جميع المطاعم والمقاهي

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن إلزام المطاعم والمقاهي في كافة مناطق المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7/ 12/ 1441هـ.
وقال برنامج مكافحة التستر: إنه ضمن الجهود الساعية لمكافحة التستر التجاري تم إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر القادم.
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