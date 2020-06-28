شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. القطري المُسيء لرجال ونساء المملكة يعتذر: «بيننا نسب ولحم ودم » والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اعتذر القطري عن مقطع الفيديو الذي انتشر يُسيء لرجال ونساء المملكة، مؤكدًا أنه كان مزحًا مع ناس مُعيين.

وأوضح أنه كان الحديث مع أصدقاءه على قروب "واتساب" ، وأخذه أحد الأشخاص ووضعه على خاصية "ستوري".

وانتشر المقطع بشكل كبير، واتصل به أحد الأصدقاء من السعودية وأخبره بالأمر؛ لذلك سجّل اعتذاره.

وأكد أن الشعب القطري والسعودي إخوان وشعب واحد وبيننا نسب ولحم ودم، بعيدًا عن الأمور السياسية، داعيًا أن يُهدئ الله النفوس.