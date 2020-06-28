الملك سعود مع الملك طلال في الرياض قبل 69 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد، والملك طلال ملك الأردن وابنه الملك حسين خلال زيارته إلى الرياض. كشفت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد، والملك طلال ملك الأردن وابنه الملك حسين خلال زيارته إلى الرياض. والتقطت الصورة في شهر صفر 1371هـ الموافق 10 نوفمبر 1951م، فيما ظهر في الصورة أيضًا الشيخ عبدالرحمن الطبيشي، والشيخ يوسف ياسين، و الملك خالد، والأمير محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالعزيز "رحمهم الله".

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