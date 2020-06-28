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شاهد الظهور الأول لنجم السوشيال أبو الفدا بعد الإفراج عنه

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الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):

ظهر نجم السوشيال الشهير أبو الفدا في شوارع المملكة بعد الإفراج عنه؛ حيث تم سجنه لمدة تقارب شهر.

وكان "أبو الفدا" روج للشائعات تزامنًا مع أزمة فيروس ؛ حيث نشر فيديو لأحد المحال التجارية وهي فارغة الأرفف وروج شائعات بعدم وجود سلع.

وأطلق رواد موقع تويتر هاشتاق باسم أبو الفدا تفاعلوا من خلاله مع الصورة حتى وصل إلى قائمة الوسوم الأكثر تداولًا في تويتر.

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