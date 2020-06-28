شكرا لمتابعة خبر عن ديوان المظالم يُوضح آلية حضور الجلسات القضائية الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف ديوان المظالم آلية حضور الجلسات القضائية الإلكترونية في محاكمه الخاصة، بالإضافة إلى خطوات استخدام الخدمة عبر منصة معين.

وقال ديوان المظالم إن حضور الجلسات القضائية الإلكترونية يتم من خلال الدخول على رابط منصة معين ثم اختيار الخدمات القضائية وإدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في النظام.

وأضاف : بعد نجاح العملية ستظهر مجموعة من الخدمات، يتم اختيار خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية من القائمة، ثم ستظهر قائمة أخرى بالجلسات التي ستعقد عن بُعد آليًا، كما يمكن استخدام آلية البحث لإيجاد دعوى معينة.

وتابع أن الدخول على الجلسات سيكون متاحًا قبل الموعد بـ30 دقيقة، كما أشار إلى أن ظهور تلك الجلسات مشروط بأن يكون المستفيد طرفًا بالدعوى.