شكرا لمتابعة خبر عن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود تعتذر عن استقبال المراجعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اعتذرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، من استقبال المراجعين بمقر العمادة دون موعد مسبق. اعتذرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، من استقبال المراجعين بمقر العمادة دون موعد مسبق. ويأتي ذلك حرصاً على سلامتكم وسلامة منسوبي العمادة وعملا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والمبلغة من الجهات ذات الاختصاص. وأكدت أنه يمكن التواصل للإجابة عن استفساراتكم و أخذ مواعيد لمراجعة العمادة من خلال البريد الإلكتروني: طلاب: [email protected] طالبات: [email protected] .

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