شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في "تنفيذي اليونسكو ".. غدا والان نبدء بالتفاصيل
وتعد مشاركة المملكة الأولى كعضو بالمجلس التنفيذي منذ فوزها بعضوية المجلس في نوفمبر العام الماضي، وهو ثاني أعلى تشكيل تنفيذي باليونسكو بعد المؤتمر العام.
وأوضح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أن انتخاب المملكة يؤكد مكانتها الدولية ودورها في بناء السلام والإسهام بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم.
وتعد دورات المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" من أهم فعاليات المنظمة الدولية، حيث يتم استعراض نطاق واسع من الملفات والمواضيع والمشاريع وتقييمها والبت فيها والتصويت على القرارات التنفيذية المناطة بها في مجالات التربية والعلم والثقافة على المستوى العالمي وبحضور ممثلين من الدول الأعضاء كافة.
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