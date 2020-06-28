شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الإحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة والان نبدء بالتفاصيل

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص وفتحت خراطيم المياه نحوهم . وقالت مصادر محلية في غزة، أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وفتحت خراطيم المياه صوبها وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر، فيما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس مما ألحق أضراراً في أحد المراكب واضطر الصيادون للخروج إلى شاطئ البحر خوفا من الإصابة برصاص الاحتلال.

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