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ارتفاع الأصول الأجنبية لدى ساما إلى 1.668 تريليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى 1.668 تريليون ريال (444.8 مليار دولار) نهاية شهر مايو 2020.
ويأتي هذا الرقم المعلن ضمن الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الأحد مقارنة مع رصيد 1.665 تريليون ريال (444.1 مليار دولار) نهاية إبريل من العام الحالي.
وارتفعت الموجودات لـ ساما بمقدار 24.7 مليار ريال خلال شهر واحد لتصل إلى 1.758 تريليون ريال نهاية شهر مايو 2020.
استقرار وزيادة:
وتبرز أهمية الاستقرار والزيادة في هذه القيمة من الأصول الاحتياطية الأجنبية والتي تشكل جزءًا من الاحتياطيات السعودية، لكونها تأتي في ظل جائحة كورونا المستجدة، وتداعياتها العالمية.
وتمثل قيمة المسح النقدي في السعودية بحسب “العربية. نت” قيمة ضخمة من الموجودات تبلغ 3.9 تريليون ريال، تشمل من بينها الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد، إلى جانب أصول البنوك الأجنبية ومطلوبات البنوك من القطاع الخاص وغيرها من البنود.
وترتفع قيمة الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد- ساما- مضاف لها أصول أجنبية تابعة للبنوك السعودية إلى قيمة إجمالية تشكل 1.78 تريليون ريال، تعكس الموجودات الأجنبية في النظام المصرفي ككل.
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